Париж, 11 июня, 2016, 18:33 — ИА Регнум. Сборная Албании уступила команде Швейцарии в матче первого тура группового этапа Евро-2016 во Франции. Встреча, прошедшая 11 июня на стадионе «Феликс Боллар» в Лансе, завершилась со счетом 0:1.

Арсений Горбаруков ИА REGNUM Футбол

Героем матча стал швейцарский защитник Фабиан Шер, забивший гол на шестой минуте.

Таким образом, после первого тура в группе, А лидируют сборные Швейцарии и Франции, у которых по 3 очка. У Румынии и Албании пока ноль набранных баллов.

ЧЕ-2016. Финальный раунд. Группа A. 1-й тур

Албания — Швейцария — 0:1.

Читайте также: Франция победила Румынию в матче открытия Евро-2016