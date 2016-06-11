Киев, 11 июня, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Украина может разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией из-за атаки на посольство в Москве. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Соболев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Lvova Anastasiya (Львова Анастасия, Lvova) Посольство Украины в Москве

«Вообще-то в таких ситуациях прекращают дипломатические отношения, это естественный процесс», — заявил парламентарий.

При этом Соболев добавил, что подобные акции являются «последствиями бытового уровня» конфликта между РФ и Украиной.

Депутат добавил, что вопрос о том, продолжит ли работу посольство Украины в Москве, должен решать глава Украины Петр Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июня в Леонтьевском переулке Москвы около 200 человек забросали посольство Украины яйцами и фаерами в знак протеста против действий радикалов в Одессе, сорвавших празднование Дня России в Генконсульстве РФ.

По предварительным данным, акция у здания посольства Украины продолжалась около 20 минут. Задержанных среди участников акции нет.

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