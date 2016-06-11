Брюссель, 11 июня, 2016, 17:53 — ИА Регнум. Страны Европейского союза (ЕС) планируют сохранить позиции на рынке России. Об этом, как передает ПРАЙМ, заявил посол ЕС в Москве Вигаудас Ушацкас.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Мы (ЕС) хотим сохранить доступ на ваш рынок, — заявил он. — Хотя, вынужден признать, в течение последних лет доля России в товарообороте ЕС упала с 10% до 6%».

При этом дипломат добавил, что абсолютное большинство бизнесменов и инвесторов РФ считали и продолжают считать, что Евросоюз является основным экономическим партнером РФ.

По мнению Ушацкаса, это подтверждают факты: на рынке ЕС продаются 70% российских углеводородов, на него приходится 46% российского товарооборота и именно из Европы в Россию поступают 75% иностранных инвестиций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Москвой и Западом ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

Сперва США и ЕС ввели ограничительные меры против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем санкции были введены в отношении целых секторов российской экономики.

В ответ Москва ввела эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против РФ.

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