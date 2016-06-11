Хельсинки, 11 июня, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Вопрос о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс требует широкой поддержки финского народа. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил премьер-министр страны Юха Сипиля, выступая на партийном конгрессе в городе Сейняйоки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Год назад мы (власти Финляндии) записали в программе работы правительства, что Финляндия — это страна, не входящая в военные блоки, которая, однако, допускает возможность подачи заявки на вступление в НАТО», — сказал он.

При этом Сипиля добавил, что данный пункт «до сих пор остается очень хорошей и функциональной позицией».

Ранее американское военное издание Defense News со ссылкой на свои источники в МИД Финляндии сообщило, что Финляндия и Россия провели переговоры за закрытыми дверями по поводу нарастающего сближения североевропейской страны с НАТО.

По данным издания, целью переговоров стало смягчение враждебности РФ в отношении углубления сотрудничества Швеции и Финляндии с Североатлантическим альянсом. Москва опасается, что Хельсинки и Стокгольм могут одновременно присоединиться к НАТО.

Факт закулисных переговоров подтвердил глава оборонной комиссии парламента Финляндии Илкка Канерва.

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