Ташкент, 11 июня, 2016, 17:09 — ИА Регнум. В Ташкенте состоялся официальный приём по случаю Дня России, гостями мероприятия стали первый заместитель премьер-министра Узбекистана Рустам Азимов, представители министерств и ведомств, общественных организаций, депутаты, дипломаты и представители СМИ.

russia.uz Посол Владимир Тюрденев

«Российская Федерация придает большое значение укреплению взаимовыгодного сотрудничества с нашим союзником и стратегическим партнёром — Республикой Узбекистан», — отметил в своем выступлении посол РФ в Ташкенте Владимир Тюрденев, уточнив, что Узбекистан и Россия отметили в прошлом году 10-летие Договора о союзнических отношениях между двумя странами.

По словам Тюрденева, большую роль в развитии всей системы двустороннего сотрудничества играют личные отношения между президентами Исламом Каримовым и Владимиром Путиным.

«Сегодня мы ведём работу по реализации достигнутых между главами наших государств договорённостей, в Узбекистане в этой связи побывало уже несколько российских делегаций», — сообщил Тюрденев, подчеркнув, что приоритетом российской внешней политики является развитие сотрудничества с государствами-участниками СНГ, которому в этом году исполняется 25 лет.

«Всё это время Россия взаимодействует с партнёрами по СНГ на основе равноправия, взаимной выгоды, уважения и учёта интересов друг друга. Эти же принципы формирования позитивной повестки дня лежат в основе работы в рамках ШОС, в которой в 2015—2016 годах, приняв эстафету от России в Уфе, председательствует Республика Узбекистан», — резюмировал дипломат.

Тюрденев напомнил, что завершающий этап этой почётной для Узбекистана миссии — саммит в Ташкенте — совпадает с 15-летием образования ШОС. «Это придает особый смысл встрече лидеров «шанхайской шестерки», подчеркивает значимость вклада Узбекистана в повышение авторитета Организации, в совершенствование её деятельности», — отметил он.