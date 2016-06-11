Ярославль, 11 июня, 2016, 17:08 — ИА Регнум. В Переславском районе Ярославской области столкнулись самосвал Mercedes и минивэн Hyundai. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области, в результате ДТП погибли 3 человека, еще 5 получили различные травмы.

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«11 июня в Переславском районе на 117 км трассы М-8 произошло ДТП — столкновение грузового автомобиля Mercedes (самосвал) и минивэна Hyundai», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов.

Причины ДТП пока неизвестны.