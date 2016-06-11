Москва, 11 июня, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Немецкий журналист Хайо Зеппельт, который является автором фильма о допинге в российской легкой атлетике, может лишиться права въезда в РФ, если не исполнит решение Басманного суда Москвы о взыскании с него финансовых средств по проигранному иску. Об этом агентству «Р-Спорт» рассказал спортивный юрист Артем Пацев.

publicdomainpictures.net Стоп

«Зеппельту могут теоретически не дать визу, это связано с тем, что он по проигранному судебному делу не выплатил деньги, — сказал Пацев по телефону. — Размер иска составлял 1 рубль, а госпошлина — 12 000 руб. на 4-х ответчиков: Зеппельта, телеканал и супруг Степановых равными долями, по 3 000 на каждого».

Спортивный юрист отметил, что немецкий журналист до сих пор «уклоняется от выплаты».

Напомним, 16 декабря 2015 года Басманный суд Москвы удовлетворил иск ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) о защите деловой репутации в отношении авторов «разоблачительного» документального фильма, показанного в эфире немецкой телекомпании ARD 3 декабря 2014 года. Седьмого декабря была показана вторая часть фильма.

Читайте также: ARD и журналист Зеппельт признали в суде, что фильмы о допинге в РФ — ложь

Читайте также: IAAF проверит «факты» из фильма ARD о допинге в российском спорте