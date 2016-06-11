Санкт-Петербург, 11 июня, 2016, 16:38 — ИА Регнум. В Петербурге состоялись праймериз «Единой России» на выборы в Законодательное Собрание (ЗакС). Уже к полудню почти все «кандидаты в кандидаты» выступили перед выборщиками в своих округах. В каждом округе к голосованию были приглашены сто человек — 50 партийцев из районных отделений и 50 членов различных общественных организаций, дружественных «ЕР», передает корреспондент ИА REGNUM.

Аркадий Пластов. Выборы комитета бедноты. 1940

В частности, в округе №3 будет баллотироваться спикер ЗакСа, секретарь регионального отделения партии Вячеслав Макаров. Конкуренцию на праймериз ему как одномандатнику составили безработный Михаил Корендясьев и глава МО «Кронверкское» Вячеслав Матюшин. Каждому было отведено всего три минуты для того, чтобы ознакомить выборщиков со своей программой. Матюшин шел в очереди после Макарова и заметил, что «выступать после Вячеслава Серафимовича — все равно, что писать стихи после Пушкина».

Его мнение разделило абсолютное большинство присутствовавших, так как Макаров получил 99 голосов из 100 возможных. Один голос отдали Корендясьеву, тринадцать — Матюшину. Вячеслав Макаров поблагодарил выборщикоа за поддержку. «Я вам этого не забуду. И еще раз извините, что вытащили вас в выходной день, оторвав от семьи и дачных дел», — сказал победитель. Он добавил, что, по аналогии с Евро-2016, единороссы сейчас с помощью праймериз создают свою «сборную» на выборы в ЗакС и Госдуму, которые состоятся 18 сентября, однако уже несколько лет назад в региональном отделении сложилось мнение о том, каков должен быть примерный состав этой «сборной».

По партийным спискам от округа высказали желание выдвигаться глава Петроградского района Юрий Гладунов, глава МО «Чкаловское» Николай Мартинович, глава округа «Посадский» Юрий Панов и сотрудник аппарата регионального исполкома «ЕР» Никита Титенко. Здесь сокрушительную победу одержал Гладунов, набравший также 99 голосов. За Мартиновича высказались 62 человека, за Панова — 47, за Титенко — 18. Еще три голоса отдали безработному кандидату Александру Печорину, хотя он даже не пришел на праймериз и вообще выбыл из борьбы, так как, по его словам, «нашел работу».

Напомним, в целом из 200 заявок, поданных на праймериз, 18 принадлежат ныне действующим депутатам ЗакСа из фракции «ЕР», кроме Сергея Шатуновского и Евгения Марченко. Также к единороссам решили присоединиться покинувшие ранее «Справедливую Россию» Андрей Анохин, Вадим Ларионов и Андрей Горшечников, которые на заседаниях традиционно голосуют так же, как и фракция «Единой России».

Кроме того, от партии власти в этом году в городской парламент пытаются пробиться глава Центрального района Мария Щербакова, председатель Красносельского района Евгений Никольский, депутат Госдумы Ирина Соколова, сенатор Людмила Косткина, руководитель комитета по спорту Юрий Авдеев, советник спикера ЗакСа Ватаняр Ягья, члены аппарата петербургского парламента Михаил Погорелов и Сергей Купченко, кандидат на пост губернатора города в 2014 году Тахир Бикбаев, координатор «Молодой гвардии Единой России» по Северо-Западу Михаил Черепанов и председатель петербургского отделения Союза пенсионеров России Борис Ивченко, который подал в суд на телеканал «Дождь» о взыскании 50 млн рублей в связи с опросом о блокаде Ленинграда.