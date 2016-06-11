Ташкент, 11 июня, 2016, 16:27 — ИА Регнум. С 16 июня въезд в Ташкент будет закрыт для всех видов автомобильного и железнодорожного транспорта, сообщают «Новости Узбекистана».

Василий Верещагин. Двери Тамерлана. 1872

Такие меры коснутся также и некоторых авиаперевозчиков.

Соответствующее решение принято узбекскими спецслужбами «учитывая мировую практику проведения международных встреч на высшему уровне».

«Ограничения на временный въезд в Ташкент будут сняты сразу после отбытия глав государств ШОС из Узбекистана», говорится в сообщении.

При этом весь автотранспорт столицы будет работать в штатном режиме.