Дамаск, 11 июня, 2016, 16:25 — ИА Регнум. На юге Дамаска в результате двойного теракта погибли 16 человек, еще не менее 46 получили ранения. Об этом сообщил РИА Новости источник в больнице Дамаска.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

«К настоящему моменту 16 погибших, 46 человек ранены», — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июня на южной окраине столицы Сирии в шиитском районе Сеида Зейнаб был совершен двойной теракт.

По предварительным данным, первый взрыв устроил террорист-смертник у въезда в квартал, а второй теракт был устроен с помощью заминированного автомобиля.

Ответственность за кровавую акцию взяли на себя боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

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