Москва, 11 июня, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Крупное ДТП с участием 5 транспортных средств произошло на Севастопольском проспекте в Москве. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД.

W. Robert Howell ДТП

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

«На Севастопольском проспекте произошла крупная дорожно-транспортная авария, — говорится в сообщении. — Столкнулись 5 машин».

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Причины аварии пока неизвестны.