В Москве произошло ДТП с участием 5 автомобилей
Москва, 11 июня, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Крупное ДТП с участием 5 транспортных средств произошло на Севастопольском проспекте в Москве. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД.
W. Robert Howell
ДТП
По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.
«На Севастопольском проспекте произошла крупная дорожно-транспортная авария, — говорится в сообщении. — Столкнулись 5 машин».
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Причины аварии пока неизвестны.