Киев, 11 июня, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Министерство юстиции Украины передало российской стороне документы по вопросу возвращения на родину украинских граждан Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко, которые осуждены в России. Об этом сегодня, 11 июня, сообщают РИА Новости.

Цитата из к/ф «Мёртвый сезон». Реж. Савва Кулиш. 1968. СССР Обмен

Сообщается, что документы переданы в российский Минюст. Украинское ведомство ожидает ответа после дипломатических переговоров.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не исключает обмена Афанасьева и Солошенко на российских граждан — Евгения Мефедова и Максима Сакауова, которые на Украине проходят по делу о событиях 2 мая в Одессе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Геннадий Афанасьев был осужден в России на семь лет лишения свободы по делу террористической группы Олега Сенцова. Солошенко, который являлся директоров завода «Знамя», был осужден на шесть лет тюрьмы за шпионаж в пользу Украины.