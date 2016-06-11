Симферополь, 11 июня, 2016, 15:31 — ИА Регнум. В честь российских военнослужащих, которые находились в Крыму в период референдума о самоопределении полуострова в марте 2014 года, в Симферополе торжественно открыт памятник «вежливым людям». Об этом сегодня, 11 июня, сообщают местные СМИ.

Управление информации и пресс-службы главы Республики Крым Памятник «вежливым людям» в Симферополе

Сообщается, что памятник был открыт полномочным представителем президента России в Крымском федеральном округе Олегом Белавенцевым и главой республики Крым Сергеем Аксеновым. В церемонии освящения памятника участвовали представители местной епархии.

На церемонии Аксенов заявил, что открытие подобного памятника в канун Дня России — это знаковое событие для Крыма. «Уверен, что памятник станет популярным местом у крымчан», — подчеркнул глава региона.

Напомним, «вежливыми людьми» в Крыму называли военнослужащих, которые весной 2014 года обеспечивали безопасность на основных объектах жизнедеятельности, а также охраняли избирательные участки и правительственные здания.

Памятник в Симферополе предложили установить крымские депутаты. Их вдохновил аналогичный памятник в Амурской области в городе Белогорске.

В Приамурье памятник представляет из себя скульптурную группу в виде солдата с котенком на руках. Памятник в Симферополе также представляет скульптурную группу, где маленькая девочка дарит военнослужащему цветы, а кот крутится у него в ногах.