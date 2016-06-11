Вашингтон, 11 июня, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Главное управление войск специального назначения министерства обороны США (SOCOM) всерьез задумалось о том, чтобы вооружить американский спецназ российским оружием. Об этом накануне, 11 июня, пишет Washington Post.

Dams.defenseimagery.mil Американский морской пехотинец с СВД

Сообщается, что SOCOM ведет переговоры с американскими оружейными компаниями и изучает возможность производства в США моделей российского ручного стрелкового оружия, в частност, аналогов АК-47 и снайперской винтовки Драгунова (СВД).

Представитель SOCOM Мэтт Аллен рассказал, что его ведомство ищет американские компании, которые заинтересованы в производстве «нестандартного» для США и их сателлитов по НАТО оружия.

В интервью изданию Tampa Bay Times Аллен высказался дипломатично: «Мы изучаем потенциал и возможности промышленной отрасли для создания типов вооружений, которые используют многие из наших иностранных партнеров».

Вместе с тем стало известно, что в запрос SOCOM включены помимо АК-47 и СВД, такие виды вооружений, как станковые крупнокалиберные пулеметы и 14,5-миллиметровые зенитные пулеметные установки, используемые в российских вооруженных силах.

Аллен также отметил, что производство «нестандартного» для США оружия будет не только хорошим использованием бюджетных средств, но и положительно скажется на зарубежных партнерах, которым подобное оружие более знакомо. Среди других причин, почему американский спецназ с завистью смотрит на российское вооружение, — это крайне сложное обслуживание американского оружия.

Стоит отметить, что автомат АК-47 был сконструирован в Советском Союзе конструктором Михаилом Калашниковым в далеком 1947 году. Этот автомат является самым распространенным стрелковым оружием в мире. Он отличается крайне высокой надежностью и простотой в обслуживании и эксплуатации.

В то же время американская автоматическая винтовка M16, которой до сих пор вооружена пехота США и их сателлитов, является оружием очень ненадежным. Эту винтовку нельзя использовать в суровых природных условиях, и даже в самой армии США её считают слабо пригодной для длительных военных походов.