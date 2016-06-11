Каракас, 11 июня, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Николас Мадуро и его окружение продолжают предпринимать шаги для того, что отложить проведение референдума об импичменте президенту. Как ранее сообщало ИА REGNUM, сторонниками отставки Николаса Мадуро является 70 процентов населения Венесуэлы.

Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr Николас Мадуро

Вчера Национальный избирательный совет Венесуэлы постановил, что 1,3 млн человек, которые подписали петицию за референдум по отставке президента страны Николаса Мадуро, должны прийти в местные избирательные участки, чтобы подтвердить свою личность. На это у избирателей есть всего пять дней — с 20 июня. Оппозиция в ответ обвинила Совет в том, что он защищает интересы правительства Мадуро и пытается замедлить проведение референдума, сообщает BBC.

Ситуация в стране накалена до предела и дальнейшее противодействия сторонников Николаса Мадуро проведению референдума может перерасти в гражданское противостояние.