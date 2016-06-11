Тамбов, 11 июня, 2016, 13:48 — ИА Регнум. По факту взрыва паров бензина в Тамбове на нефтебазе ООО «Тамбов-Терминал» на улице Астраханская возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

pixabay.com Взрыв и пожар

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

ИА REGNUM напоминает, что взрыв паров газа произошел утром 10 июня. В результате его пострадали два человека — оба они получили ожоги различной степени тяжести. Рабочие были госпитализированы. На месте работал оперативный штаб, который возглавил вице-губернатор Олег Иванов.