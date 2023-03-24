Тбилиси, 11 июня, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Грузия заключила с Саудовской Аравией контракт на поставки военной техники стоимостью в $32 млн. Статью на эту тему публикует грузинское издание «Резонанси» со ссылкой на бывшего руководителя грузинского военного научно-технического центра «Дельта» Учу Дзодзуашвили.

ArsAgraphy Боевая машина пехоты «Лазика»

По информации издания, контракт между Саудовской Аравией и грузинской компанией «Дельта» был заключен в марте 2016 года, и на его основании грузинская сторона уже в июне должна поставить Саудовской Аравии первую партию боевых модулей.

«Проданные Саудовской Аравии модули аналогичны тем, что были установлены на боевой машине пехоты «Лазика», изготовленной «Дельтой» в 2012 году», — пишет автор.

Учитывая, что Саудовская Аравия уже год воюет в Йемене, он предполагает, что боевое крещение грузинских боевых модулей может состояться в ближайшем будущем.

Контракт на поставку боевых модулей — второй по счету, который «Дельта» оформила с Саудовской Аравией. Ранее был заключен контракт на поставку 100 медицинских эвакуационных бронемашин общей стоимостью 40 млн, который грузинская сторона уже выполнила.

По мнению грузинского военного обозревателя Георгия Инаури, основной расчет грузинской компании следует делать на страны со средним экономическим потенциалом, в частности, на африканские государства, которые не имеют возможности для закупки дорогостоящей военной продукции российского, европейского или американского производства, но «с удовольствием купят сравнительно дешевую продукцию».