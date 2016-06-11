Марсель, Франция, 11 июня, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Британское издание Daily Mail обнародовало видеозапись массовой драки английских и российских футбольных фанатов во французском городе Марсель, которая произошла в ночь на 11 июня.

pixabay.com Английский фанат

Сообщается, что стычка произошла в одном из марсельских пивных баров вечером 10 июня. Помимо российских и английских болельщиков в столкновении принимали участие и французские фанаты.

Марсельской полиции пришлось применить слезоточивый газ для разгона буйствующих фанатов. Но это не исправило ситуацию, так как английские фанаты стали атаковать уже французских полицейских.

В Марселе сегодня в 22:00 по московскому времени должен состояться матч между сборными России и Англии. Город наводнен фанатами, и полиция не справляется с обеспечением правопорядка.