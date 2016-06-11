Кёльн, Германия, 11 июня, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Германский журналист, автор серии пропагандистских фильмов о допинге в российском спорте Хайо Зеппельт, который накануне напал на съемочную группу российской телекомпании ВГТРК, рассказал свою версию произошедшего. Об этом Зеппель написал сегодня, 11 июня, в своем микроблоге в Twitter.

Tine Harden Хайо Зеппельт

Напомним, 9 июня в новостной программе телеканала «Россия 1» «Вести в 20:00 был показан сюжет о нападении Зеппельта на съемочную группу телеканала. Корреспондент ВГТРК Ольга Скабеева встретилась с Зеппельтом в Германии, чтобы задать ему ряд уточняющих вопросов по поводу его фильмов. Немец заявил, что выделит на интервью «пять минут и без идиотских вопросов».

В ходе интервью Скабеева попросила Зеппельта предоставить хоть какие-нибудь материалы, на которых он якобы основывается в своих «расследованиях» об использовании допинга в российском спорте. Сперва Зеппельт сослался на то, что не взял их с собой, а потом начал заметно нервничать. Когда Скабеева сказала Зеппельту, что в России относятся весьма неоднозначно к его деятельности, он вышел из себя и стал оскорблять российскую журналистку.

Германский журналист от слов перешел к делу и силой вытолкал съемочную группу, отобрав у Скабеевой микрофон. Затем Зеппельт в неадекватном состоянии начал преследовать российскую съемочную группу.

Скабеева уточнила, что интервью с Зеппельтом было согласовано заранее, и тема также была согласована. В ходе погони Зеппельт неоднократно пытался вызвать полицию, но германские полицейские не нашли оснований для вмешательства. Зеппельт все время требовал отдать ему отснятый материал, но ему это так и не удалось.

Теперь Зеппельт решил изложить свою версию произошедшего. Как и ожидалось, ничего кроме пропагандистских заявлений в этой версии не содержится.

«Версия инцидента на российском ТВ не показала манипулятивного и провокационного метода российской съемочной группы в Кельне. Я слишком поздно понял, что это была попытка российской журналистки спровоцировать инцидент. Они убежали, когда поняли, что я звоню в полицию», — пишет Зеппельт. Он утверждает, что все время был на связи с полицией, которая велела ему преследовать съемочную группу и сообщать куда они идут. Зеппельт утверждает, что специально вырвал ветрозащиту микрофона с логотипом телеканала «Россия 1» в качестве доказательства для полиции.

«Это была вероломная попытка российских журналистов дискредитировать наше расследование. Но это не помешает нам продолжить выполнять необходимую работу», — пишет Зеппельт.

Напомним, Зеппельт является автором уже четырех пропагандистских фильмов, вышедших на германском телеканале ARD, в которых он рассказывает о допинге в российском спорте. Вменяемых доказательств фильмы не содержат.