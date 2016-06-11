Тбилиси, 11 июня, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Вопрос либерализации визового режима для граждан Грузии в странах ЕС премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили обсудит с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Mohammad Hassanzadeh Георгий Квирикашвили

По информации пресс-службы правительства Грузии, встреча состоится 15 июня в рамках визита премьер-министра Грузии в Германию, который продлится до 16 июня.

Среди других вопросов на встрече также будут рассмотрены вопросы двусторонних отношений и процесс европейской интеграции Грузии.

Напомним, что в последний период со стороны ЕС наблюдается некоторая задержка решения вопроса визовой либерализации. Ряд стран Евросоюза выступает за одновременное введение для стран-претендентов на безвизовый режим так называемого механизма временной приостановки. На заседании Совета Европейского Союза на уровне министров внутренних дел в Люксембурге стороны так и не смогли прийти к соглашению по вопросу либерализации визового режима с Грузией, Украиной, Турцией и Косово. В ближайшие дни этот же вопрос рассмотрит Совет ЕС на уровне министров иностранных дел.