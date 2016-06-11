Орландо, США, 11 июня, 2016, 13:05 — ИА Регнум. В сети Интернет появилась видеозапись последнего концерта американской певицы Кристины Гримми, которую неизвестный застрелил прямо во время автограф-сессии, после чего нападавший покончил с собой.

Justin Higuchi Кристина Гримми

Трагические события произошли в городе Орландо в штате Флорида. Неизвестный, вооруженный двумя пистолетами подошел к Гримми и произвел в неё несколько выстрелов, после чего тут же покончил с собой.

Тяжело раненная певица была доставлена в госпиталь, где через несколько часов скончалась.

Полиция начала расследование по факту убийства Гримми. Стражи порядка пока не разглашали личность нападавшего и его мотивы.

Гримми была довольно популярной участницей американского шоу «Голос».