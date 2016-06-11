Марсель, Франция, 11 июня, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Власти французского города Марсель отменили концерт музыканта Марка Черроне, чтобы его музыка не мешала отдыху российской футбольной сборной. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает AFP.

Цитата из м/ф «Ну. погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1976. СССР Шуму — нет!

Сообщается, что выступление Черроне должно было состояться неподалеку от отеля, где разместилась российская сборная. Однако, власти города решили отменить концерт, чтобы дать российским футболистам выспаться перед матчем с англичанами.

Сам Черроне отнесся с пониманием к отмене концерта. Было решено, что его концерт состоится 10 июля — в день финала Евро-2016.

А вот болельщики сборных России, Англии и Франции решили ни в чем себе не отказывать и устроили настоящее побоище в Марселе. Всю ночь продолжались столкновения с полицией и пьяный дебош в ночных заведениях города.

Напомним, сегодня в 22:00 по московскому времени состоится матч между сборными России и Англии. 15 июня Россия в Лилле сыграет против Словакии, 20 июня в Тулузе — против Уэльса.