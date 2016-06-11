В Марселе отменили концерт, чтобы дать российским футболистам выспатьсся
Марсель, Франция, 11 июня, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Власти французского города Марсель отменили концерт музыканта Марка Черроне, чтобы его музыка не мешала отдыху российской футбольной сборной. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает AFP.
Сообщается, что выступление Черроне должно было состояться неподалеку от отеля, где разместилась российская сборная. Однако, власти города решили отменить концерт, чтобы дать российским футболистам выспаться перед матчем с англичанами.
Сам Черроне отнесся с пониманием к отмене концерта. Было решено, что его концерт состоится 10 июля — в день финала Евро-2016.
А вот болельщики сборных России, Англии и Франции решили ни в чем себе не отказывать и устроили настоящее побоище в Марселе. Всю ночь продолжались столкновения с полицией и пьяный дебош в ночных заведениях города.
Напомним, сегодня в 22:00 по московскому времени состоится матч между сборными России и Англии. 15 июня Россия в Лилле сыграет против Словакии, 20 июня в Тулузе — против Уэльса.