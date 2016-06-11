Участники Евро-2016, Группа B, Уэльс
Париж, 11 июня, 2016, 12:50 — ИА Регнум.
Арсений Горбаруков ИА REGNUM
Футбол
- Сборная Уэльса из всех футбольных сборных появилась одной из первых, в 1876 году, вслед за английской и шотландской сборными. Единственный раз Уэльс попал в финальную часть чемпионата мира в 1958 году. Тогда, в Швеции, валлийцы сумели выйти в четвертьфинал, но с тех пор о чём либо подобном им можно было только мечтать. На чемпионаты мира они больше не попадали никогда, а на Евро-2018 будет их дебют на чемпионатах Европы. В отборочной группе B Уэльс занял второе место, обойдя Боснию и Герцеговину и уступив первое место Бельгии.
- Игроки сборной Уэльса выступают в подавляющем большинстве за клубы английской Премьер Лиги. Особо в составе команды выделяется игрок мадридского «Реала» Гаррет Бэйл, один из самых дорогих игроков современного футбола. Кроме него можно отметить Арона Рэмзи из «Арсенала» и Эндрю Кинга из «Лестера».
- Тренирует сборную Уэльса Крис Коулмэн.
- Сборная Уэльса занимала на момент начала чемпионата Европы 26-е место в рейтинге ФИФА.
- Букмекеры российской компании Fonbet оценивают шансы Уэльса на победу на Евро-2016 с коэффициентом 70, а букмекеры английской William Hill — с коэффициентом 67.