Участники Евро-2016, Группа B, Словакия
Париж, 11 июня, 2016, 12:43 — ИА Регнум.
Арсений Горбаруков ИА REGNUM
Футбол
- Сборная Словакии по футболу существует, как и сама Словакия, с 1993 года. С этого времени сборная Словакии успела в 2010 году пробиться в 1/8 финала на чемпионате мира, в ЮАР. Следует отметить, что Восемь футболистов основного состава сборной Чехословакии, победившей на ЧЕ-1976, были родом из Словакии.
- На Евро-2016 Словакия вышла, заняв второе, после Испании, место в отборочной группе C.
- Игроки сборной Словакии играют в словацких, чешских, российских клубах. Защитники Мартин Шкртел представляет английский «Ливерпуль», Марек Гамшик итальянский «Наполи» а Норберт Дьомбер — итальянскую же «Рому».
- Тренирует сборную Словакии Ян Козак.
- Сборная Словакии занимала на момент начала чемпионата Европы 24-е место в рейтинге ФИФА.
- Букмекеры российской компании Fonbet оценивают шансы Словакии на победу на Евро-2016 с коэффициентом 150, а букмекеры английской William Hill — с коэффициентом 151.