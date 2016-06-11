Участники Евро-2016, Группа B, Англия
Париж, 11 июня, 2016, 12:33 — ИА Регнум.
Английские футболисты. 1890-е
- Поскольку Англия является «родиной футбола», то есть той страной, где эта игра появилась, она всегда занимает особое место в мировом футболе. Наряду с шотландской, английская сборная является старейшей национальной сборной в мире. Однако, являясь командой, во встречах с которой лучшие европейские сборные проверяли свой истинный уровень, Англия долго конфликтовала с ФИФА, и первое участие в англичан в чемпионате мира прошло только в 1950 году, и было неудачным. Англия входит в элитный клуб сборных, побеждавших на чемпионате мира, но занимает в нём самое скромное место на самом дальнем конце скамейки. Чемпионом мира англичане стали в 1966 году, когда были хозяевами чемпионата. В чемпионатах Европы достижения англичан не столь велики, хотя достаточно заметны. Дважды англичане получали бронзу европейских первенств, в 1968 году в Италии и в 1996 году у себя на родине в Англии.
- На Евро-2016 Англия вышла с первого места в отборочной группе E, выиграв все матчи и обойдя занявшую второе место Швейцарию, на 9 очков.
- Наибольшее число голов, забитых за сборную, 51, имеет на своём счету Уэйн Руни из «Манчестер Юнайтед». Он же, из нынешнего состава сборной, провёл за национальную команду наибольшее число матчей — 109. Кроме Руни в составе сборной Англии есть такие известные игроки, как вратарь Джо Харт («Манчестер Сити»), защитники Крис Смоллинг («МЮ»), Гэри Кэхилл («Челси»), полузащитники Майкл Каррик («МЮ»), Джеймс Милнер («Диверпуль»), нападающие Джейми Варди («Лестер»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»).
- Тренирует сборную Англии Рой Ходжсон.
- Сборная Англии занимала на момент начала чемпионата Европы 11-е место в рейтинге ФИФА.
- Букмекеры российской компании Fonbet оценивают шансы Англии на победу на Евро-2016 с коэффициентом 9, а букмекеры английской William Hill — с коэффициентом 9.