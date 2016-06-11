Тбилиси, 11 июня, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Грузинская православная церковь объяснила причины отказа от участия во Всеправославном соборе на Крите. Патриархия Грузии опубликовала решение, принятое на заседании Синода ГПЦ 10 июня.

patriarchate.ge Священный Синод ГПЦ

Первой причиной названо отсутствие союза между Антиохийской и Иерусалимской церквями. «Несмотря на неоднократные попытки до сих пор не удалось восстановить евхаристический союз между Антиохийской и Иерусалимской церквями. Кроме указанной причины, Антиохийская церковь отказалась от участия в соборе и из-за серьезных проблем в вынесенных на обсуждение документах», — поясняют в ГПЦ и отмечают, что от участия в соборе также отказались Болгарская и Сербская церкви.

Грузинская церковь также не удовлетворена текстами тех документов, которые должен был рассмотреть Всеправославный собор, так как в этих документах выявлены множественные догматические, канонические и терминологические погрешности.

ГПЦ недовольна внесением в повестку дня собора и документа «О бракосочетании», который грузинская делегация не подписала по догматическим причинам и который также не подписала Антиохийская церковь.

Неприемлемы для грузинской церкви и такие содержащие церковные и терминологические неточности и погрешности документы, как «Отношение православной церкви к остальному христианскому миру» и «Миссия православной церкви в современном мире».

По мнению ГПЦ, повестка дня собора и выделенное для обсуждения вопросов время делают невозможным детальное обсуждение текстов документов и внесение в них существенных изменений во время работы собора. А секретариат Всеправославного собора, по оценке ГПЦ, лишен возможности принятия решений, в связи с чем грузинская и другие православные церкви неоднократно выражали свой протест.

В заключение в заявлении подчеркивается, что ГПЦ всегда отличалась конструктивностью в деле подготовки соборов, а с целью своевременного проведения нынешнего Всеправославного собора в январе 2016 года сняла с повестки дня важнейший для грузинской церкви вопрос «диптиха» и отложила его для последующего рассмотрения, но эти уступки оказались безрезультатными, так как «цель и общепризнанные главные принципы проведения собора» все же не соблюдены.