Полотняный завод, Калужская область, 11 июня, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Посетители музея-заповедника «Полотняный завод» Калужской области, молодожёны Алёна и Андрей Гурулёвы, стали первыми, кому довелось отправить открытку друзьям, непосредственно из родового имения супруги и музы Александра Сергеевича Пушкина — Натальи Гончаровой.

Elo4kam Главное здание усадьбы Гончаровых «Полотняный Завод»

Накануне, в старинной усадьбе заработала музейная почта. Теперь посетители музея могут отправить послание и поделиться своими впечатлениями от посещения усадьбы на открытке, в конверте с почтовой маркой со штемпелем музее-заповеднике «Полотняный завод».

Напомним, историко-архитектурный и природный музей-усадьба «Полотняный Завод» едва ли не самый молодой в Калужской области. Он был торжественно открыт 5 июня 1999 года, к двухсотлетию со дня рождения А.С. Пушкина.

Полотняный Завод — уникальный усадебно-фабричный архитектурный комплекс, возникший в XVIII столетии. Здесь сохранились две усадьбы — Гончаровых и Щепочкиных.

Экспозиция музея включает 14 залов, в том числе выставочный. Ежегодно в первую субботу июня в музее проводятся Пушкинские праздники поэзии. Другое традиционное мероприятие — День Натали, который организуется совместно с Детской школой искусств им. Н.Н. Гончаровой. Новое веяние в работе музея — устройство дворянских балов при содействии членов московского исторического общества «Бал в русской усадьбе».