Тбилиси, 11 июня, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Правительство Грузии продолжает последовательную работу в направлении визовой либерализации и несмотря на целый ряд вызовов надеется, что до парламентских выборов в Грузии этот процесс будет завершен. По информации пресс-службы правительства Грузии, об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, выступая в дискуссии в рамках проходившей в Тбилиси 9−10 июня международной конференции по вопросам энергетической безопасности.

Цитата из к/ф «Паспорт». Реж. Георгий Данелия. 1990. СССР — Австрия — Израиль — Франция Надежда на безвизовый режим

Премьер пояснил, что Грузия в точности выполнила все требования плана визовой либерализации, завершила работу над всеми техническими аспектами, а также выполнила все требования Еврокомиссии.

«Наши усилия были позитивно оценены в декабре прошлого года. В настоящее время мы ожидаем поддержки и консолидации со стороны стран Евросоюза. Надеемся, что Европарламент поддержит решение о безвизовом сообщении для граждан Грузии. Мы проводим дискуссии, беседы с европейскими лидерами и в то же время понимаем, какие вызовы стоят перед Европой — это кризис мигрантов, это референдумы. Мы считаем себя частью европейской семьи, так как исторически всегда были частью европейской культуры. Мы считаем, что Европа — это наше окончательное место назначения. Вопрос визовой либерализации очень важен для поддержки прозападных сил. Надеюсь, что процесс завершится до парламентских выборов 8 октября, но, конечно, это решение должны принять страны-члены Евросоюза», — заявил Квирикашвили.

Напомним, что выборы в парламент Грузии должны пройти 8 октября 2016 года