Ереван, 11 июня, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян 11 июня по случаю государственного праздника Российской Федерации — Дня России посетил посольство РФ в Армении, поздравил и выразил добрые пожелания послу Ивану Волынкину, всем сотрудникам посольства, в связи с праздником пожелал благоденствия и процветания всему российскому народу.

president.am Серж Саргсян и посол РФ в Армении Иван Волынкин

Саргсян просмотрел специальную культурную программу, подготовленную к празднику сотрудниками посольства. По случаю праздника он также направил поздравительные послания президенту РФ Владимиру Путину и председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, передает пресс-служба президента Армении.

В поздравительном послании, адресованном президенту России, Саргсян с удовлетворением отметил, что «союзнический характер армяно-российского сотрудничества, в основе которого лежат отношения дружбы и братства народов наших стран, неизменно проявляется как на двустороннем межгосударственном уровне, так и при взаимодействии в рамках международных и региональных объединений. «Убежден, что совместными усилиями мы сможем способствовать последующему наращиванию всего комплекса отношений между нашими странами, реализации достигнутых договоренностей, нацеленных на обеспечение развития в условиях стабильности и безопасности», — сказано в поздравительном послании президента РА.

В направленном председателю правительства РФ поздравительном послании Саргсян отметил, что эта знаменательная праздничная дата неразрывно связана с глубинными преобразованиями во всех областях жизнедеятельности России, нацеленными на повышение благосостояния граждан Российской Федерации и упрочение ее роли на международной арене.