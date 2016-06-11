Калуга, 11 июня, 2016, 11:58 — ИА Регнум. «Архстояние детское: 101 гиперболоид» — так называется 3-й фестиваль современного искусства для детей, который открылся сегодня, 11 июня, в арт-парке калужской деревни Никола-Ленивец, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

vest-news.ru В арт-парке калужской деревни Никола-Ленивец. Фото Алексея Горюнова.

По информации организаторов фестиваля известный художник Николай Полисский построит масштабную интерактивную инсталляцию из природных материалов, посвященную архитектурно-научным поискам академика Шухова.

Создание главного объекта фестиваля превратится в увлекательное приключение для детей и взрослых: — на большой поляне ландшафтного парка «Версаль» каждый сможет создать свой объемный гиперболоид и дотянуться до облаков.

Гости фестиваля отправятся в фантастическое путешествие по арт-парку, увидят новые объекты и займутся творчеством на природе. На «Архстоянии» открылись десять станций искусств, которые представили известные детские художественные и научные школы. Здесь пройдут мастер-классы по рисунку, керамике, живописи, архитектуре, дизайну, фотографии и стихосложению. Участниками праздника стали детская художественная галерея «Изопарк», детская школа искусств «Старт», детские студии Государственной Третьяковской галереи, детская архитектурная студия Archpoint Kids и другие.

На фестивале также ждут специального гостя российского прозаика, поэтессу и драматурга Людмилу Петрушевскую.

«Результатом нашей совместной работы станут сто разных по размеру воздушных скульптур-гиперболоидов, рожденные в союзе гениальной инженерной идеи и старых традиционных технологий плетения корзин. Нашему зрителю я могу предложить удовольствие, задрав голову смотреть на эти скульптуры, лёжа на траве», — заявил на открытии фестиваля о своем уникальном проекте художник Николай Полисский.

Фестиваль «Архстояние детское: 101 гиперболоид» продлится в Калужской области по 13 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, «Архстояние» — ежегодный международный фестиваль ландшафтных объектов в деревне Никола-Ленивец Калужской области. Это уникальный проект, предлагающий новый подход к развитию территорий и представляющий идею взаимодействия с ландшафтом средствами творческих практик и современного искусства.

Первые объекты начали появляться вокруг деревни Никола-Ленивец после того, как московские художники и архитекторы с 1989 года стали строить там свои дома и мастерские. В 2006 году по инициативе Николая Полисского был основан фестиваль «Архстояние». Объекты, возникшие благодаря «Архстоянию», стали частью ландшафта Никола-Ленивца. С 2006 года здесь был создан 101 арт-объект. «Архстояние» расширяет рамки экспонирования объектов архитектуры и искусства в ландшафте, предлагая новые формы сосуществования перформанса, медиаарта, парка и свободного творчества.