Тбилиси, 11 июня, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Министр обороны Грузии Тинатин Хидашели специальным заявлением откликнулась на отказ грузинской стороны от участия в международных учениях НАТО «ANAKONDA-16» и еще раз объяснила причины, из-за которых грузинский контингент не смог принять участия в этих учениях. Комментарий министра распространила пресс-служба оборонного ведомства.

Цитата из к/ф «Мнимый больной». Реж. Тонино Черви. 1079. Италия Мнимый больной

Хидашели пояснила, что все вопросы в связи с отправкой грузинского подразделения на эти учения были урегулированы, билеты на самолет были забронированы, поэтому информации о том, что грузинская сторона что-то не успела, необоснованы.

Министр подтвердила, что причиной отказа от поездки на учения стали два случая заболевания ветрянкой, которые были выявлены у военнослужащих грузинской роты за 24 часа до отправки в Польшу.

«Оба (военнослужащих) находились вместе с подразделением на протяжении всего периода, а ветрянка, как вам известно, распространяется легко, соответственно, медицинский консилиум заключил, что так как инкубационный период длительный и риск высок, абсолютно безответственным было бы с нашей стороны отправить это подразделение в Польшу», — отметила Хидашели и добавила, что грузинская сторона не хотела создавать проблем американским партнерам.

Информации о том, что грузинских военных не допустили к этим учениям или грузинская сторона последовала советам не принимать в них участие, министр обороны назвала абсолютной ложью и «очередным шедевром российской пропаганды» и в доказательство своих слов напомнила, что на учения в Польшу отправляются начальник Генштаба и командующие обоих направлений.

Что касается замены подразделения другим подразделением, времени на это, по словам Тинатин Хидашели, у грузинской стороны практически не было, так как учения «ANAKONDA-16» — это учения не для любого подразделения.

«Для участия в них отправлялось подразделение ОСС. Хочу разъяснить, что ОСС (Operational Capability Concept) — это платформа, в которой участвуют два наших подразделения. Одно из них, «Альфа», как вам известно, уже было сертифицировано во время «Noble Partner» и получило статус NRF. Оно завершило курс учений. Второе, «Чарли», отправлялось в Польшу. Оно цикл учений в последовательности — одно у нас, одно за границей — пока не завершило. Плохо, что пришлось пропустить эти учения, но этот процесс продолжится как обычно. Другое подразделение поехать туда просто не смогло бы», — пояснила Хидашели.

Министр откликнулась и на заявление пресс-спикера президента Грузии, которая сообщила, что вопрос неучастия грузинских военных в учениях «ANAKONDA-16» будет рассмотрен на заседании Совбеза, где президент заслушает от министра обороны и начальника Генштаба разъяснения относительно причин случившегося.

«Естественно, я всегда готова в любое время предстать перед верховным главнокомандующим с докладом, но хочу, чтобы общественность знала, что я предоставила полную информацию секретарю Совета безопасности в присутствии президента. Ничего отличного от этой информации, ничего тайного или того, что нужно рассматривать за закрытыми дверьми, у меня нет», — подчеркнула министр.

В заключение своего заявления она выразила недоумение той информацией, которую распространила русская служба радио «Свобода», обратилась к СМИ и призвала их не подключаться к российской пропаганде и не создавать проблемы там, где они не существуют.