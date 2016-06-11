Нью-Йорк, США, 11 июня, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Самолет на солнечных батареях Solar Impulse 2, который совершает кругосветное путешествие, выполнил успешный перелет из американского города Дейтон (штат Пенсильвания) в Нью-Йорк. Об этом сегодня, 11 июня сообщается в официальном Twitter проекта.

Milko Vuille Самолёт Solar Impulse 2

Сообщается, что самолет пролетел над Статуей Свободы и совершил удачную посадку в аэропорту Джона Кеннеди. Это последняя остановка Solar Impulse 2 перед тем, как он отправиться в полет над Атлантическим океаном.

Свое кругосветное путешествие Solar Impulse 2 начал 9 марта 2015 года в Абу-Даби. Он уже побывал в Маскате (Оман), Варанаси (Индия), Мандалае (Мьянма), Чунцине и Нанкине (Китай), Нагое (Япония).

Из Нагои Solar Impulse 2 совершил 120-часовой беспосадочный перелёт до Гавайских островов, установив мировой рекорд беспрерывного пребывания в воздухе. Именно в этот перелет солнечные панели самолета вышли из строя из-за сильного перегрева.