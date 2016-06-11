Дамаск, 11 июня, 2016, 11:22 — ИА Регнум. На южной окраине Дамаска в шиитском районе Сеида Зейнаб был совершен двойной теракт. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на источник в службах безопасности столицы Сирии.

Jim Gordon После взрыва

Сообщается, что сегодня утром в этом районе прогремели два взрыва. Первый устроил террорист-смертник у въезда в Дамаск, затем взорвался заминированный автомобиль.

На данный момент известно о девяти погибших в двойном теракте.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.

Информация уточняется.