Улан-Удэ, 11 июня, 2016, 11:02 — ИА Регнум. В Бурятии из-за лесного пожара эвакуируют детей с территории детского лагеря «Дружба» в Заиграевском районе республики. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-служба республиканского глава МЧС.

pixabay.com Лесной пожар

Сообщается, что из-за лесного пожара загорелась деревянная хозяйственная постройка на территории лагеря. Причина возгорания пока неизвестна, огонь со здания перекинулся на окружающий лагерь лес и начал распространяться. В данный момент спасатели борются с огнем.

Принято решение эвакуировать детей из лагеря. На данный момент площадь лесного пожара составляет полгектара. Установлено, что территория лагеря не была проложена специальными минерализированными полосами. Если бы это было сделано, то огонь не перекинулся бы на лес.

По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание.