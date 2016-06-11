Орландо, США, 11 июня, 2016, 10:22 — ИА Регнум. Американская певица Кристина Гримми, получившая огнестрельное ранение, скончалась в больнице. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает полиция американского города Орландо (штат Флорида), где разыгралась трагедия.

pixabay.com Под прицелом

«С сожалением подтверждаем, что Кристина Гримми скончалась от полученных ранений», — написано в официальном Twitter полиции Орландо.

Ранее сегодня стало известно, что неизвестный выстрелил в Гримми во время автограф-сессии, а затем застрелился сам. Певица, участница американского шоу «Голос», была доставлена в больницу в критическом состоянии.

Полиция не разглашает личность нападавшего и его мотивы.