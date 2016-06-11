Москва, 11 июня, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Уполномоченный министерства иностранных дел Российской Федерации по правам человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил, что атака украинских национал-радикалов на генеральное консульство России в Одессе — это грязная и трусливая акция. Об этом он написал сегодня, 11 июня, в своем микроблоге в Twitter.

odessa.mid.ru Здание генерального консульства России в Одессе

Долгов увидел связь между пикетирование Генконсульства РФ в Одессе и трагедией в Доме профсоюзов. «Украинские национал-радикалы осуществили грязную и трусливую акцию против ГК РФ в Одессе. Им не привыкать после сожжения людей в Доме профсоюзов», — написал Долгов.

Накануне МИД РФ заявил, что атака на Генконсульство России в Одессе свидетельствует о нагнетании антироссийских настроений в Одессе. На Смоленской площади констатировали, что украинские власти не в состоянии обеспечить соблюдение общепринятых норм международного права, касающихся беспрепятственного функционирования дипломатических представительств на территории страны.

Напомним, 10 июня боевики «Правого сектора» и корпуса «Азов» (обе организации запрещены в России) пикетировали здание Генконсульства РФ в Одессе, где должен был состоятся прием по случаю Дня России. Возле здания генконсульства возникла постасовка между участниками пикета и полицией. Радикалы не пускали гостей, приглашенных на прием.