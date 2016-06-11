Буэнос-Айрес, 11 июня, 2016, 09:45 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в Аргентине Виктор Коронелли осудил решение властей этой страны приостановить вещание телеканала Russia Today. Об этом сегодня, 11 июня, сообщают РИА Новости.

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Дипломат заявил, что данное решение властей Аргентины не соответствует характеру нынешних связей двух стран.

«Полагаю, это решение ограничит доступ аргентинского населения к объективной информации о событиях в мире», — отметил Коронелли. Он также подчеркнул, что решение о прекращении вещания RT противоречит характеру российско-аргентинских взаимоотношений, которые выведены на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

Также Коронелли добавил, что официального уведомления по этому вопросу в посольство РФ пока не поступало. Дипломат заявил, что решение о прекращении трансляции RT довольно странное и непонятно чем мотивировано.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что власти Аргентины приняли решение в течение 60 дней приостановить вещание российского телеканала RT в рамках бесплатной государственной сети.