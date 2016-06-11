Донецк, 11 июня, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Украинские силовики произвели обстрел жилых массивов Горловки и окраин Донецка в ночь на 11 июня из вооружений, запрещенных Минскими соглашениями. Об этом сегодня, 11 июня, сообщил журналистам представитель министерства обороны Донецкой народной республики.

mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Сообщается, что в ночь на 11 июня ВСУ произвели обстрел Куйбышевского района Донецка, территории шахт «Октябрьская» и «Бутовка», населенного пункта Зайцево и жилых массивов Горловки. Обстрел велся из артиллерии калибром 120 и 122 миллиметра.

В результате обстрела в Горловке повреждены домостроения и газопровода. Информация о жертвах или пострадавших не поступала.