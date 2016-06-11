Вашингтон, 11 июня, 2016, 09:06 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Джон Керри поздравил российских граждан с Днем России. Поздравление Керри накануне, 10 июня, распространила пресс-служба государственного департамента США.

Джотто ди Бондоне. Поцелуй Иуды. 1303-1306

В поздравлении Керри сказано, что он от имени президента США Барака Хусейна Обамы и всего американского народа поздравляет народ России с национальным праздником, который отмечается 12 июня.

Керри подчеркнул, что провозглашение российским парламентом независимости страны в 1990 году служит напоминанием о том, что «самоуправление является лучшим способом добиться достоинства и соблюдения прав всех граждан».

Керри выразил российскому народу наилучшие пожелания и надежду на будущее, отмеченное процветанием, миром и свободной.

Напомним 12 июня в РФ отмечается День России. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Это декларация стала одним из ключевых моментов в развале Советского Союза.