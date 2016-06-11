Орландо, США, 11 июня, 2016, 08:52 — ИА Регнум. В американском городе Орландо (штат Флорида) неизвестный выстрелил в певицу, участницу проекта «Голос» («The Voice») Кристину Гримми. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает телеканал CBS.

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Сообщается, что нападавший, вооруженный двумя пистолетами, подошел к Гримми во время автограф-сессии и выстрелил в нее. Затем нападавший покончил с собой.

Ранение певицы серьёзное, она находится в больнице в критическом состоянии.

Инцидент произошел в концертном зале Plaza Live, где Гримми выступала вместе с группой «Before You Exit».

Полиция пока не раскрывает личность злоумышленника. Причины нападения также не сообщаются.