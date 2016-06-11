Благовещенск, 11 июня, 2016, 08:27 — ИА Регнум. В Амурской области прошли крупные антитеррористические учения. Об этом сегодня, 11 июня, сообщил журналистам начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев.

mil.ru Антитеррористические учения

Сообщается, что в одной из воинских частей Приамурского объединения ВВО были проведены крупные межведомственные антитеррористические учения. В ходе учений отрабатывались практические действия по обезвреживанию условных террористов и освобождению захваченных ими заложников.

В учениях приняли участие более 500 военнослужащих соединений Восточного военного округа, расположенных в Амурской области.

В течение трех дней военные отрабатывали вопросы взаимодействия дежурных сил и средств общевойсковой армии, дислоцированной в Приамурье, с с региональными управлениями ФСБ, МВД, МЧС и местной администрации при действиях в кризисных ситуациях.

На завершающем этапе учений условные террористы захватили военный объект, где удерживали заложников. В результате оперативно слаженных действий «террористы» были обезврежены, а заложники освобождены.