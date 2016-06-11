Москва, 11 июня, 2016, 08:14 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации внесло в государственную думу законопроект об упрощении процедуры получения ряда государственных услуг. Соответствующий документ опубликован сегодня, 11 июня, на официальном сайте правительства России.

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Действующее законодательство устанавливает, что органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, не в праве требовать от заявителя документы, которые находятся в распоряжении таких органов или других государственных органов, органом местного самоуправления, либо подведомственных им организаций. Исключение составляют документы, включенные в так называемый перечень документов личного хранения.

Законопроект, внесенный правительством предлагает сократить этот перечень документов личного хранения. Речь идет о свидетельствах государственной регистрации актов гражданского состояния, а также документов об образовании, об ученых степенях и ученых званиях. Исключение составят свидетельства об усыновлении и удочерении.

Согласно законопроекты, эти документы будут предоставляться федеральными органами исполнительной власти в электронном виде.

Разработчиком законопроекта выступило министерство экономического развития. Там считают, что сокращение перечня документов личного хранения позволит гражданам упростить сбор необходимых для госуслуг документов.