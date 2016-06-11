Бангкок, 11 июня, 2016, 07:40 — ИА Регнум. В Таиланде 11 преподавателей частной средней школы «Кумклао Сакола» погибли в результате пожара в микроавтобусе, которые перевернулся в при ДТП. Об этом сегодня, 11 июня, пишет издание «Тхаи Рат».

andynicholas.com Горяший автомобиль

Сообщается, что ДТП произошло на скоростной трассе, которая связывает Восточное побережье Таиланда с Бангкоком. В микроавтобусе ехали 14 учителей и сотрудница школьной администрации, которая была за рулем. они возвращались в Бангкок поздно вечером 10 июня после визита в филиал школы.

На трассе у микроавтобуса лопнуло правое переднее колесо. Автомобиль потерял управление, врезался в разделительный барьер трассы, перевернулся и загорелся.

Спастись удалось только четырем женщинам, которые смогли разбить лобовое стекло. Среди выживших оказалась сотрудница администрации, которая была за рулем, и два преподавателя, все трое — граждане Таиланда. Четвертая выжившая — гражданка Филиппин, которая преподавала английский язык.

Все четверо госпитализированы. Остальные 11 учителей не смогли выбраться из горящего микроавтобуса и сгорели.