Чикаго, США, 11 июня, 2016, 07:38 — ИА Регнум. Вторые матчи в Группе D прошли в городах Фоксборо и Чикаго.

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[[[flag-cl]]] Сборная Чили — [[[flag-bo]]] Сборная Боливии 2:1 (0:0)

— Сборная Боливии (0:0) [[[flag-ar]]] Сборная Сборная Аргентины — [[[flag-pa]]] Сборная Панамы 5:0 (1:0)

Как чилийцам, так и боливийцам, проигравшим в своих первых матчах, нужна была только победа. Победа в итоге пришла к чилийцам, но лишь на последней минуте матча, к тому же после гола, забитого с пенальти.

Первый тайм прошёл с преимуществом чилийцев, с остротой, но почти без реальных голевых моментов. Все голы в этом матче были забиты после перерыва. Открыл счёт в самом начале второго тайма Артуро Видаль, в первой же атаке во втором тайме замкнувший из района одиннадцати метров поперечную передачу от границы штрафной. Боливийцы всё же отыгрались, и сделали это со стандарта. Это случилось на 61-й минуте, гол забил только что появившийся на поле Жасмани Кампос. Он совершенно фантастически запустил мяч со штрафного левой ногой в левый дальний верхний угол. Вратарь Клаудио Браво лишь задел мяч руками, но отбить не смог. Чилийцам пришлось начинать с начала, они упорно атаковали, но мяч в ворота боливийцев не шёл. Наконец на 98-й! минуте вполне законный пенальти реализовал тот же Артуро Видаль. Времени было добавлено 8 минут, из которых пять оказывали помощь боливийскому защитнику, а пенальти был назначен за игру локтем выше головы, что тоже было вполне очевидно. Сборная Чили, одержав трудную победу, имеет хорошие шансы пройти в четвертьфинал, а Боливия едва не удержала ничью, но теперь её выход в плей-офф почти невозможен.

Аргентина, потратившая немало сил в первом матче против чилийцев, Панаму обыграла с меньшими усилиями. Уже на 7-й минуте матча аргентинец Николас Отаменди открыл счёт. Второго мяча пришлось ждать почти ровно час. На 62-й минуте на поле наконец вышел Лионель Месси, и фортуна немедленно отметила этот факт. На 68-й минуте выбивая мяч из своей штрафной панамцы попали прямо в лицо кому-то из аргентинцев, а от него мяч отскочил стоящему в нужном месте Месси, который немедленно уложил его в левый от себя нижний угол. Ещё через десять минут Месси забил уже на чистом мастерстве, отправив со штрафного мяч точно в правый верхний правый угол. Ну, а для тех, кому не терпится дождаться, когда же Лионель догонит и перегонит Габриэля Батистуту в споре лучших бомбардиров сборной Аргентины, он сотворил хет-трик, забив на 87-й минуте из центра штрафной. Затем уже на 90-й минуте Месси отдал ещё и голевой пас на Серхио Агуэро. Аргентина — Панама 5:0. Единственное, что может расстроить аргентинских инчас, это травма Анхеля Ди Мария, заменённого ещё в конце первого тайма.

Сборная Аргентины прорвалась в четвертьфинал, а для Панамы теперь шансы почти не различимы. Чилийцы имеют отличные шансы выйти из группы, но им надо обыгрывать Панаму.