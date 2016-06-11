Вашингтон, 11 июня, 2016, 05:39 — ИА Регнум. ВВС США в Сирии нанесли удар по союзной группировке, которая борется с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ), в результате чего могли погибнуть 10 бойцов. Расследованием инцидента занялся Пентагон, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой американское оборонное ведомство.

vladnews.ru США — удар по своим

Инцидент произошел возле сирийского населенного пункта Аль-Маара, где 27 и28 мая ВВС США нанесли авиаудары. Под один из них попала бригада Mutasim Brigade, которую, в частности, тренируют и снабжают американцы, сказал изданию представитель Центрального командования ВС США полковник Патрик Райдер.

Он добавил, что по данным Пентагона погибли четыре человека. Издание подчеркивает, что о 10 погибших сообщил представитель Mutasim Brigade. Сразу после атаки Пентагон заявил об уничтожении «двух тактических подразделений ИГ (запрещена в РФ)» и нескольких транспортных средств.

Это первый случай, когда Пентагон признал, что нанес удар по своим союзникам. «По итогам расследования мы сделаем выводы по поводу того, как улучшить проведение наших боевых операций (в Сирии) в дальнейшем», — сказал Райдер.