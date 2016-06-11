Вашингтон, 11 июня, 2016, 05:30 — ИА Регнум. В США Командование специальных операций (SOCOM) обсуждает с рядом американских фирм-производителей оружия возможность производства аналогов российского оружия, в том числе автомата Калашникова (АК-47), пишет в своей статье в Washington Post бывший морской пехотинец Томас Гиббонс-Нефф.

goodfon.su АК-47

По словам представителя SOCOM Мэтта Аллена, в США «исследуются» возможности производственных баз по сборке тех типов вооружения, которые «используют многие из наших зарубежных партнёров».

Речь идет об оружии, аналогичном АК-47, снайперской винтовке СВД, авиавооружению калибра 14,5 мм и российским станковым пулеметам среднего и крупного калибра, пишет издание.

В первую очередь «нестандартное» оружие позволит облегчить действия американских солдат на Ближнем Востоке, которые сталкиваются со сложностями в обслуживании американского оружия. Кроме того, производство аналогов российских вооружений позволит сэкономить бюджетные средства.

В июле 2014 года против концерна «Калашников» власти США и Канады ввели санкции, из-за чего поставки продукции в эти страны были приостановлены.