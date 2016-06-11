Хоторн, США, 11 июня, 2016, 05:13 — ИА Регнум. В США два человека погибли в результате падения одномоторного самолета на жилой дом, сообщает телеканал ABC.

ntv.ru Самолёт упал на дом в США

Инцидент произошел в городе Хоторн (штат Калифорния). Уточняется, что оба погибших находились в самолете, жители дома не пострадали.

В результате крушения самолета дом загорелся, пожар ликвидировали прибывшие на место происшествия спасатели. О причинах аварии воздушного судна не сообщается.