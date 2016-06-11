Москва, 11 июня, 2016, 05:07 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков на своей страничке в соцсети Twitter прокомментировал решение о приостановке вещания телеканала RT в рамках бесплатной государственной сети Аргентины.

econet.ru Импортное мясо?

По его мнению, это стало возможно после того, как страну возглавил «ставленник США» Маурисио Макри. «Сразу, как главой Аргентины стал ставленник США, там решили вывести Russia Today из национального вещания. А не защитить ли наш рынок от их мяса?», — написал Пушков.

Напомним, ранее управление по радио‑ и телевещанию Аргентины заявило о приостановлении вещания российского телеканала Russia Today на испанском языке.

Круглосуточное вещание телеканала RT на испанском языке началось в Аргентине в 2014 году, канал был включен в государственную телесеть страны. Старт вещанию в ходе телемоста дали президент РФ Владимир Путин и аргентинский лидер Кристина Киршнер.