Брюссель, 11 июня, 2016, 04:55 — ИА Регнум. Глава Пентагона Эштон Картер на встрече с главами министерств обороны стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе (Бельгия) 13−15 июня, обсудит поддержку союзников со стороны США в условиях «российской агрессии». Об этом сообщает пресс-служба американского военного ведомства.

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Повестка министерской встречи заявлена как «масштабная»: участники обсудят «широкий круг вопросов» в преддверии саммита НАТО в Варшаве 8−9 июля. Будут обсуждаться «значительные усилия» США по «поддержке союзников» перед лицом «российской агрессии».

Также на саммите глав Минобороны будут обсуждаться роль НАТО в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ) и действия альянса по стабилизации ситуации в Афганистане.

Саммит НАТО состоится в Варшаве 8−9 июля 2016 года. Генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что мероприятие будет проходить на фоне расширения новых вызовов для НАТО как на Ближнем Востоке и в Африке, так и в самой Европе, где «напористая Россия запугивает соседей и меняет границы силой».