Лондон, 11 июня, 2016, 04:28 — ИА Регнум. В Великобритании опубликован традиционный ежегодный список лиц, удостоенных рыцарского ордена. В частности, почетным титулом рыцаря-бакалавра ордена Британской империи награжден знаменитый певец Род Стюарт, говорится в сообщении правительства.

Эдмунд Лейтон. Посвящение в рыцари (фрагмент). 1901

71-летний музыкант удостоен Ордена Британской империи «за заслуги в области музыки и благотворительности».

Также титулов удостоились астронавт Тимоти Пик, бывший футболист и экс-капитан сборной Англии по футболу Алан Ширер и актриса Пенелопа Уилтон (известна по роли в сериале «Аббатство Даунтон») — всего в списке 1 тыс. 149 человек.

Королева Елизавета II отметила свое 90-летие 21 апреля. Официальные торжества в Великобритании по давней традиции проходят в июне.